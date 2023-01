Terni: l’autovelox di via Lessini si ‘ferma’ per un restyling

Operai, tecnici e polizia Locale di Terni al lavoro, nella mattinata di lunedì in via Lessini – Maratta – sull’impianto autovelox presente lungo la carreggiata e che impone a ‘suon di multe’, agli utenti della strada, di non superare i 60 chilometri orari. L’intervento, calendarizzato e analogo a quello già eseguito in viale dello Stadio, si è reso necessario per aggiornare la tecnologia del sistema, sulla base del contratto in essere fra il Comune di Terni e Terni Reti. Un ‘restyling’ dell’impianto che ora, pertanto, non è in funzione ma che fra qualche giorno tornerà operativo, a ‘fotografare’ gli automobilisti indisciplinati. L’operazione è stata portata, come da prassi, anche all’attenzione della prefettura di Terni.

