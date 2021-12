Terni, Leonardo è il più bravo a ‘divulgare la scienza’: primo premio

Bella affermazione per un ternano di 24 anni, Leonardo Petrini, che si è aggiudicato il premio giornalistico ‘Divulgare la scienza’ promosso da Fondazione Golinelli in collaborazione con il master in giornalismo dell’università di Bologna. La sfida per i giovanissimi partecipanti, che prevedeva un montepremi totale di 3 mila euro, era creare un elaborato incentrato sui nuovi modi di raccontare la scienza. La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì pomeriggio.

Vincitore

Sono stati presentati elaborati in chiave divulgativa sui temi più disparati, dal rapporto tra scienza e sport alla divulgazione scientifica su Tik Tok per i giovanissimi. Con il suo lavoro Leonardo Petrini ha illustrato le nuove frontiere della scienza applicata in cucina e l’importanza della ricerca nella formulazione di soluzioni alimentari sempre più sostenibili, negli elaborati ‘La carne sintetica spiegata in breve’.