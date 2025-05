Torna lunedì 19 maggio, alle ore 21 al teatro Secci di Terni, lo spettacolo di Riccardo Leonelli ‘Il profeta scorretto’: un omaggio a Giorgio Gaber. Lo spettacolo è giunto alla sua trentesima replica dal 2023 ed è promosso dalla Filarmonica Umbra.

La poetica di Gaber, inizialmente confinata entro le rigide regole della tv degli anni ’60 e ’70, poi sempre più libera e prorompente, è stata un faro per diverse generazioni in Italia. I suoi monologhi e le sue canzoni si sono distinte per un carattere unico e irripetibile: sia per il coraggio dei suoi contenuti che per l’originalità dello stile.

Lo spettacolo immagina un Giorgio Gaber redivivo (Riccardo Leonelli) catapultato nel 2025, che attraverso un dialogo originale, sarcastico e divertente col suo alter ego (Emanuele Cordeschi), ripercorre alcuni fra i suoi pezzi più dirompenti, acquisendo la graduale consapevolezza che il mondo odierno è andato esattamente nella direzione da lui prevista, con alcune eccezioni, prima fra tutte la dittatura del politically correct.

Lo spettacolo vede in scena Riccardo Leonelli, Emanuele Cordeschi, Lorenzo D’Amario, Emanuele Grigioni. Drammaturgia originale e regia di Riccardo Leonelli. Monologhi e canzoni di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Allestimento di Leonardo Martellucci. Audio e luci S.S. Service. Produzione Povero Willy. Il costo del biglietto è di 5 euro e si può prenotare al numero 373.7168199.