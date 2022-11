Terni, liaison europea per la scuola media De Filis grazie all’Erasmus

Grande movimento in questi giorni alla scuola media ‘De Filis’ di Terni. Nell’istituto si sta svolgendo il progetto Erasmus grazie ad una partnership con cinque strutture di cinque nazioni: si tratta di Bulgaria, Francia, Malta, Olanda e Turchia. «Sono un’occasione di crescita personale, di sviluppo e consolidamento delle abilità linguistiche e delle soft skills e offrono alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di viaggiare in ambito europeo e di entrare in contatto diretto con realtà diverse», viene sottolineato. Esperienza interessante e formativa per tutti.

