Terni, liceo ‘Galilei’: project management al centro dell’attenzione

Una testimonianza formativa nelle scuole sul tema ‘project management’ con illustrazione da parte dell’ingegnere Stefano Maria Perelli. Si è svolto al liceo ‘Galilei’ di Terni venerdì mattina e la cerimonia conclusiva ha coinvolto 142 studenti. Hanno partecipato anche la dirigente Silvia Rossi, la responsabile del Pcto Monica Morici e alcune docenti. A tenere la cerimonia ci ha pensato il consolato di Terni della Federazione nazionale maestri del lavoro, con tanto di consegna agli studenti di un opuscolo con la riproduzione della Costituzione italiana grazie al contributo della fondazione Carit.

«La Federazione nazionale maestri del lavoro, ente non profit iscritta al Runts (terzo settore) è molto impegnata nel sociale – spiega il console provinciale Alvaro Caproni – e nelle scuole a portare la testimonianza formativa su vari argomenti come ‘cultura della sicurezza’, ‘etica sul lavoro’, ‘sostenibilità’, ‘project management’ forte anche del protocollo di intesa sottoscritto dalla Federazione ed il Ministero dell’istruzione in data 10 maggio 2021. Il protocollo prevede periodici incontri di monitoraggio delle attività svolte. L’obiettivo primario della Federazione, previsto anche nello statuto, è quello di trasmettere, in maniera del tutto volontaria e gratuita, alle nuove generazioni le esperienze acquisite in anni di lavoro». La testimonianza formativa ha interessato in tutto sette istituti (quattro scuole secondarie di II grado e tre scuole secondarie di I grado) e circa 600 studenti.