Terni, Linda Maggiori presenta il libro ‘Mamme ribelli’

La giornalista, scrittrice, blogger, ambientalista e mamma, Linda Maggiori, sabato 23 novembre alle 16 al circolo polisportiva di Prisciano, presenterà il suo nuovo libro ‘Mamme ribelli’. Un libro che dà voce alle donne, ma non solo, che da anni fanno parte della rete delle mamme da nord a sud e racconta le loro lotte contro l’inquinamento dei territori e il saccheggio ambientale, per la salute dei loro figli e dei figli di tutti. Nel suo libro Linda Maggiori parla dell’impegno, delle esperienze, della tenacia e della determinazione delle ‘Mamme No Pfas’ del vicentino, delle ‘Mamme Volanti’ di Brescia, delle donne di Taranto, delle madri che si battono contro le basi militari in Sardegna, delle ‘Mamme Antismog’ nella Pianura Padana, delle mamme di Venafro, di quelle No Tap e di tante altre. Sono tutte mamme ribelli che lottano indomite per la vita e per la terra, contro la devastazione dell’ambiente e l’omertà istituzionale, forti di una profonda solidarietà intergenerazionale. E quando le madri si muovono, si muovono anche le montagne.

Condividi questo articolo su