Terni, l’Istess accoglie Andrea Giuli e Gabriella Compagnone

Doppia novità in casa Istess, l’Istituto di studi teologici e storico-sociali di Terni diretto da Arnaldo Casali. Dal primo dicembre entrano l’ex vicesindaco Andrea Giuli e Gabriella Compagnone: da giovedì il primo sarà a capo di Istess storia, la seconda di Istess arte.

Le novità

«Giornalista e poeta, tra i fondatori del Giornale dell’Umbria e La Notizia Quotidiana, Andrea Giuli – ricorda l’Istess – è nato nel 1965 ed è stato vicesindaco di Terni e assessore alla Cultura dal 2018 al 2021 ed è coordinatore editoriale di Intermedia, ruolo con cui ha curato la ristampa della Storia di Terni scritta da Pompeo De Angelis, già in libreria e il cui primo volume sarà presentato nelle prossime settimane. Giuli raccoglie nell’Istess proprio l’eredità di De Angelis, scomparso nel 2019 e che in vent’anni ha fatto della Storia una delle attività principali dell’Istituto: il suo debutto ci sarà in occasione della conferenza ‘Benedetto Croce e Mario Praz, il papa laico e il diavolo romantico nel tumulto del primo 900’ che il neo direttore terrà al Cenacolo San Marco giovedì 1 dicembre alle ore 17.45. La Compagnone è nata a Sezze nel 1990 ed è la «prima e più importante Sand Artist d’Italia. Ha esordito partecipando a Italia’s got talent, ha realizzato – tra l’altro – il videoclip Come Puoi di Massimo Ranieri e il docu-film La musica Provata di Erri De Luca e ha vinto il Premio San Valentino per la musica con Santo Valentino».