Terni, lite e minacce con coltelli in largo Micheli: due denunce

Hanno tentato di fuggire ma sono stati subito bloccati dai carabinieri dei comandi stazione di Terni e Papigno nella notte tra sabato e domenica, con il coordinamento del nuovo comandante della Compagnia di Terni, il maggiore Valentino Iacovacci. Protagonisti del fatto, un 35enne ed una 26enne ternani, già noti alle forze dell’ordine, finiti nei guai dopo un’accesa lite in centro nella zona di largo Micheli. La donna è stata trovata in possesso di due coltelli da cucina e denunciata per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Anche le minacce

Entrambi hanno creato problemi quando i militari hanno provato a farli salire nelle auto di servizio, minacciandoli. Per questo motivo sono stati denunciati per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Le indagini proseguono per accertare eventuali altre condotte penalmente rilevanti.