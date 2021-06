Terni, ‘Lo tsunami e l’arcobaleno’: il libro di Simona Cavalli

La scrittrice ternana Simona Cavalli, che si occupa di formazione professionale presso Confindustria Umbria, ha appena pubblicato il suo primo romanzo ‘Lo tsunami e l’arcobaleno’ ispirato ad una storia vera. Sono in programma due presentazioni: la prima il 20 giugno e la seconda 9 luglio.

‘Lo tsunami e l’arcobaleno’

Con un linguaggio vivace e uno stile dinamico siamo trasportati nel mondo di Matilde lungo il sentiero che dallo tsunami iniziale, imprevisto e spaventoso, ci coinvolgerà fino al materializzarsi dell’arcobaleno, metafora di una parabola che farà di lei una donna forte e coraggiosa, capace di vedere con occhi nuovi e positivi quello che c’è, come bene illustra Antonio Costantino nella presentazione. Un libro da leggere in un fiato, per seguire le vicende di Matilde, e da rileggere, per imparare di più sull’altalena di paure segrete e entusiasmi improvvisi. «Dinanzi alle prove della vita Matilde – spiega la scrittrice – è una donna che si sporca le mani e non rimane passiva agli eventi. Affronta con una determinazione non comune e affronta lo tsunami che la travolge senza mai abbassare la guardia,come una vera guerriera. Romanzo toccante e coinvolgente, in cui ci possiamo riconoscere tutti noi, in balìa costante degli eventi. Questa è la mia prima esperienza da autrice nata da un evento che mi ha portato a riflettere molto sulla vita delle donne nelle mie ore di solitudine. Il romanzo racconta un’esperienza terribile in una tipica famiglia tranquilla: ogni personaggio deve ritrovare il proprio equilibrio dopo l’evento shock e Matilde, la protagonista, si fa portavoce di emozioni e sentimenti dolorosi, ma al tempo stesso con un forte senso di attaccamento alla vita fino a riscoprire che comunque vale la pena di affrontare le difficoltà in attesa di un riscatto».

Simona Cavalli

Simona Cavalli è nata e vive a Terni, dove si occupa di formazione professionale presso Confindustria Umbria. Amante della lettura e della scrittura, da sempre mette a frutto la sua insonnia per trascrivere nell’inseparabile taccuino rosso i pensieri, le riflessioni, le emozioni che affollano la sua mente e che si sono trasformate spesso in poesie, tutt’ora inedite. Questo è il suo primo romanzo.