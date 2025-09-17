di S.F.

Locali e musica a Terni, c’è ‘maretta’. Mercoledì è stato depositato un ricorso al Tar dell’Umbria per sospendere un’ordinanza del sindaco Stefano Bandecchi: è lui ad aver sancito «l’immediata sospensione di un’attività musicale all’interno e all’esterno di bar-bistrot» lo scorso 4 settembre.

Palazzo Spada ha imposto lo stop – per la fascia serale – dopo una verifica. Con immediata risposta dell’attività in questione con un ricorso al Tar. Il presidente del tribunale Pierfrancesco Ungari si è subito attivato con un decreto cautelare e ha accolto parzialmente l’istanza di misure cautelari: il locale potrà continuare con l’attività musicale, resta invece la limitazione per la parte esterna. Se ne parlerà in forma collegiale il prossimo 7 ottobre (sarà sempre un giudizio cautelare). Il Comune e il sindaco per ora non si sono costituiti in giudizio, così come Arpa Umbria (interessato a causa di una sua rilevazione fonometrica sul caso). Vedremo gli sviluppi.