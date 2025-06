‘Lucio c’è’ – La vita e la musica di Lucio Dalla: questo il titolo del libro scritto da Marcello Balestra, per 15 anni discografico della etichetta di Lucio Dalla e quindi della Warner Music, che lo stesso autore presenterà venerdì 13 giugno, dalle ore 17.30, presso il Mondadori Store al Cospea Village (via Montefiorino, Terni). Ospite dell’evento, il ternano Marco Caporicci, già collaboratore di Lucio Dalla come corista a metà degli anni 2000.

Ne suo libro Marcello Balestra racconta Lucio Dalla non solo come artista, ma come amico, mentore, ispiratore. Balestra è un personaggio chiave nella vita e nella carriera di Dalla. Nel 1980 conosce il cantante bolognese alle isole Tremiti e da quel momento inizierà a frequentare gli studi di registrazione Fonoprint a Bologna. Ma l’anno della svolta è il 1989, anno in cui diventa responsabile editoriale e legale dell’etichetta Pressing Srl di Lucio Dalla e, dopo poco tempo, anche responsabile artistico. Un sodalizio che durerà più di trent’anni e che permetterà a Balestra di raccogliere tanti particolari della vita di Dalla che sono riportati nei capitoli del libro, tra immagini e parole.