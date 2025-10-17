Importante incontro lunedì a Terni con protagoniste le scuole superiori del territorio. A palazzo Gazzoli sarà ospite Gino Cecchettin: è il padre di Giulia, vittima del femminicidio dell’11 novembre 2023 per mano di Filippo Turetta.

Ci sarà un dialogo sull’educazione al rispetto, contrasto agli stereotipi e prevenzione della violenza di genere. Modereranno la dirigente al welfare – a organizzare è l’assessorato in mano a Viviana Altamura – Donatella Accardo e l’avvocato Valentina Chiodi, Cpo dell’Ordine degli avvocati di Terni.