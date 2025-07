di S.F.

Sarà una società di Caserta, la Russo Costruzioni e Restauri srl, ad occuparsi della manutenzione straordinaria del cimitero urbano ed in quelli periferici a Terni per il prossimo. Il Comune di Terni ha approvato la proposta di aggiudicazione per un valore che sfiora i 300 mila euro.

Si tratta di interventi di consolidamento statico, sostituzione di solai di copertura, rifacimento di scale/rampe/tetti, integrazione dei servizi igienico-sanitari, lavoro sugli intonaci, cancellate, ringhiere e formazione di cortili/giardini. Palazzo Spada ha invitato cinque operatori alla procedura negoziata: la Russo Costruzioni, Castellani & Gelosi, Edilmaco2, Novedil e Giacchini, quest’ultime tutte di Terni.

Tre le offerte arrivate oltre a quella della Russo: Castellani & Gelosi (20,23% di ribasso), Novedil (20,20%) ed Edilmaco2 (17,80%). La miglior offerta è risultata dunque quella della società casertana (30,88%). Anche perché – come viene spiegato nel documento firmato dal Rup e dirigente Federico Nannurelli – non è «applicabile l’esclusione automatica delle offerte anomale in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque». Inoltre, trattandosi di accordo quadro, «non va dedotto il ribasso dall’importo da aggiudicare, ma va utilizzato tutto l’importo a disposizione della stazione appaltante applicando gli sconti sui prezzi». Lavori in vista.