di M.L.S.

Si intitola ‘Narciso’ il primo libro scritto da Milena Miliacca, ternana di 28 anni e mamma di un bimbo di 8. ‘Narciso’ è il racconto di una donna che ha conosciuto l’amore nella sua forma più ingannevole, quella che inizia con attenzioni e promesse e finisce per imprigionarti. «Scritto con coraggio e verità – si legge nella presentazione -, il romanzo autobiografico ripercorre la storia di una relazione tossica e manipolatoria, vissuta tra passione, paura e dipendenza emotiva».

«Pagina dopo pagina – prosegue – la protagonista accompagna il lettore nel labirinto dell’amore malato, mostrando come la violenza non sia fatta solo di gesti, ma anche di silenzi, parole e controllo. Ma Narciso non è solo dolore. È soprattutto un viaggio di rinascita, di consapevolezza, di libertà riconquistata. Un grido silenzioso rivolto a tutte le donne che, come l’autrice, si sono sentite spegnere giorno dopo giorno e hanno trovato la forza di tornare a vivere».

La presentazione ufficiale del libro si terrà venerdì 14 novembre alle ore 18.30 presso il bar Cardeto, a Terni, in collaborazione con Gianluca Nasi, che dialogherà con l’autrice in un incontro aperto al pubblico. Durante la serata verranno letti alcuni passaggi significativi del libro e sarà possibile acquistarlo.

FOTO DI ROBERTO LOLLI