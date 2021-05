Terni: minorenne torna a casa ubriaco e i genitori fanno denunciare il locale

Tutto è iniziato quando i genitori si sono visti rientrare a casa il figlio minorenne completamente ubriaco: alla richiesta di spiegazioni, il ragazzo ha riferito di aver bevuto sostanze alcoliche al banco di un bar del centro, dove nessuno prima della somministrazione, gli aveva controllato i documenti di identità. Lunedì mattina – a riferire la notizia è la questura di Terni in una nota – i genitori sono andati negli uffici della polizia di Stato, di via Antiochia, per presentare un esposto nei confronti del titolare del locale ed immediatamente è scattata, d’ufficio, la denuncia all’autorità giudiziaria.

