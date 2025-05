Terni torna ad ospitare la rievocazione storica del Motogiro d’Italia, giunta quest’anno alla 34° edizione. La manifestazione si svolgerà dal 18 al 24 maggio – partenza e arrivo a Pesaro – con doppio passaggio in città.

Terni ospiterà il Motogiro d’Italia martedì 20 e soprattutto mercoledì 21 maggio: «Vedrà i partecipanti percorrere in lungo e in largo la provincia di Terni, con sconfinamenti nel viterbese e nella zona nord della provincia di Roma, per concludersi dopo 259 km in Piazza Tacito nel cuore della città». Dove verrà allestito il villaggio del Motogiro. «Nella circostanza sono in programma numerosi eventi realizzati in collaborazione con il Comune e altre associazioni del territorio, per festeggiare al meglio, il secolo del sodalizio motociclistico ternano», spiegano da palazzo Spada. La frazione successiva porterà i centauri a San Benedetto del Tronto.

«La rievocazione storica del Motogiro 2025 è realizzata – commenta il consigliere Marina Severoni – in collaborazione con la provincia di Terni ed i Comuni di Pesaro, San Benedetto del Tronto e Terni. C’è il patrocinio dei Comuni di Anguillara Sabazia, Loreto, e Senigallia». L’evento, organizzato dal Moto Club Liberati-Pileri in collaborazione con la Fim, è riservato alle moto d’epoca e quest’anno festeggerà i 100 anni del Moto Club Terni. Protagonisti oltre 150 partecipanti, il 60% dei quali stranieri e provenienti da diversi Paesi del mondo.