Il corto ‘A Better Half’ di Marco Calvani – con Marisa Tomei e Chris Stack – trionfa nella prima edizione del Movielife Film Festival a Terni. I cortometraggi finalisti sono arrivati da Francia, Stati Uniti, Svizzera, Portogallo, Belgio e Italia.

Per il miglior cortometraggio ottiene il premio A Better Half di Marco Calvani, con Marisa Tomei (premio Oscar per Mio cugino Vincenzo): «Sono lusingato che vi sia piaciuto, che vi abbia toccato. È un progetto molto speciale per me, per tanti motivi, motivi personali, creativi, che mi legano a questo film in maniera quasi totale e totalizzante, e credo per sempre. Sono particolarmente felice che l’Italia abbia trovato un pubblico così aperto e accoglierlo», le parole di Calvani. Calvani – attore, drammaturgo e regista teatrale – è attualmente sul set della seconda stagione di The Four Seasons, la serie tv Netflix di cui è protagonista con Steve Carell, Colman Domingo e Tina Fay. In A Better Half, Marisa Tomei appare all’inizio con una tesa telefonata.

‘A Better Halfœ ha vinto anche il premio come miglior sceneggiatura – dello stesso Calvani – e regia. Inoltre, il protagonista Chris Stack ha ottenuto il premio come miglior interpretazione maschile: Stack ha lavorato a School of Rock e alla serie tv Interview with the Vampire. Il premio alla miglior fotografia e colonna sonora è andato al francese Le Dernier Mot – The Last Word. Siamo in Francia, nel 1944. Jean, un giovane combattente della resistenza, rischia la vita per l’idea di una Francia libera. La fotografia è di Éric Camus Dulac – anche regista del film – e James Simon.

Il premio alla miglior attrice è andato a Giovanna Nodari, per Decent People: il cortometraggio – di cui Nodari è anche regista con Silvia Cannarozzi – è la storia di due donne agli antipodi, le cui vite si incrociano, con ruoli che si scambiano. Da vittima a carnefice, il passo è breve. Giovanna Nodari è italiana ma vive da anni a Berlino, e ha lavorato a serie tv come Another Monday, Squadra Speciale Stoccarda e Don Matteo.

A giudicare ci ha pensato la giuria composta da Giuseppe Bonifati, attore di All the money of the world di Ridley Scott, Ferrari di Michael Mann, la docu-serie The Saints di Martin Scorsese, e attivo ora a Copenaghen a teatro. Paolo Maria Spina, produttore con la sua società Revolver FIlm: il suo film From Ground Zero, è entrato a marzo scorso nella shortlist degli Oscar. Nicole Muji, fondatrice del French Riviera Film Festival, che si svolge a Cannes durante il festival. Residente a Los Angeles, si occupa di pubbliche relazioni. Yvonne Sciò, attrice e regista del documentari Womeness e 7 Women.

Il Movielife Film Festival è stato organizzato dall’associazione Amici di Pietro in collaborazione con il portale Mauxa.com e Argo s.c.a.r.l.; è realizzato grazie alla partnership dell’Associazione Thyrus e di Bac – Borgo arti Collescipoli. Gode del patrocinio dell’Enac – Ente Nìnazionale attività culturali.