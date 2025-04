Sono trascorsi quarant’anni dalla sua ordinazione sacerdotale, avvenuta nel 1985 nella cattedrale di San Nicola in Sassari. In occasione dell’importante traguardo, abbiamo intervistato il vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia, monsignor Francesco Antonio Soddu, toccando con lui diversi temi. Dall’attualità – la morte di Papa Francesco e l’imminente Conclave – alla carità e le sue sfide (monsignor Soddu è stato per anni direttore nazionale della Caritas Italiana), fino al suo messaggio ai ternani. «Amo il popolo di Dio che mi è stato affidato. E amo stare fra la gente».

L’INTERVISTA AL VESCOVO FRANCESCO ANTONIO SODDU