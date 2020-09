Terni, nasce comitato per Virgilio Alterocca

Christian Armadori, Angelo Bitti, Fabrizio Canolla, Zefferino Cerquaglia, Sandro Corsi, Roberto Fiori, Cecilia Furiani, Stefano Lupi, Sergio Marigliani, Benito Montesi, Franca Nesta, Walter Patalocco, Sandro Piccinini, Giampiero Raspetti, Giocondo Talamonti e Gino Venturi. Sono i componenti del comitato cittadino per Virgilio Alterocca, costituitosi nella giornata di lunedì. L’obiettivo? «A 110 anni dalla morte di valorizzare il cittadino Virgilio Alterocca, un imprenditore moderno, esemplare moralmente (che scrisse nel suo testamento di effettuare donazioni alla scuola professionale che lui fece fondare) che puntava sulla cultura e sulla formazione delle persone per accrescere l’economia della città, fece impiantare la prima rete telefonica cittadina e le sue cartoline erano utilizzate per fini educativi, didattici ed artistici e per la diffusione delle bellezze naturali del nostro comprensorio».

La personalità

Il comitato ricorda che fu di Alterocca «l’idea di dotare Terni di un luogo per le rappresentazioni teatrali con la fondazione Politeama di via Roma». C’è altro: «Un amante dello Sport, infatti nel 1892 organizzò la palestra ‘Garibaldi’. Da sottolineare poi il suo impegno politico e di amministratore. Una personalità poliedrica quella di Virgilio Alterocca: imprenditore, politico ed educatore. Nessun politico del tempo ebbe chiara, come lui, la percezione dello sviluppo della città e di ciò che essa avrebbe più necessitato per crescere armonicamente per stare al passo. Aveva perfettamente compreso che la dignità, la libertà ideologica di un individuo poteva aver origine solo dalla consapevolezza dei propri mezzi culturali».

Le iniziative e la sensibilizzazione



L’intenzione dei fondatori del comitato è di «promuovere ogni iniziativa utile e necessaria volta a valorizzare la figura di Alterocca attraverso incontri con le scuole, l’università e le associazioni culturali, ma anche a sensibilizzare l’opinione pubblica e tutti gli organi istituzionali che hanno il potere di intervenire in maniera diretta od indiretta a garantire la fattibilità delle proposte in parte indicate nell’incontro con la cittadinanza il 10 agosto 2020 presso la Bct. Mettere insieme più soggetti depositari di documenti su Alterocca e sulla sua famiglia dà al comitato cittadino forza e concretezza. La presente iniziativa – concludono – rimane aperta a chiunque altro condivida i principi ispiratori del Comitato». Il presidente è Giocondo Talamonti, mentre il vice è Christian Armadori.