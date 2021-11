Terni non dimentica Giorgio Rapaccini: in mostra le sue opere

È stato uno dei più noti medici ternani, nonché un’artista poliedrico. Ad un anno dalla scomparsa nel pieno della seconda ondata del Covid-19, a Terni è tutto pronto per l’inaugurazione – avverrà nella sala esposizioni del museo diocesano e capitolare – della mostra delle opere di Giorgio Rapaccini a cura dell’Associazione antroposofica ternana.

Rispetto, amore e arte

L’organizzazione c’è stata con il supporto della famiglia dell’artista. La mostra – viene evidenziato – vuole essere «un omaggio ad un uomo forte che ha dato un contributo indissolubile alla storia medica della città, e un trasmettere quei valori così creduti e difesi dal medico quali il rispetto, l’amore per il sapere e l’arte, la responsabilità, la spiritualità, così vivi in alcuni dei suoi quadri più apprezzati». Si tratta di opere mai mostrare al pubblico (quadri ad olio, caricature a matita, acquerelli, sculture in piombo ecc.): sarà possibile vedere tutto liberamente – nel rispetto delle misure anti Covid – sabato 13 novembre dalle 15 alle 19 e domenica 14 dalle 9 alle 19 con orario continuato. Per maggiori info è possibile contattare l’Associazione antroposofica ternana (Stella Casali al 348 7054508 o [email protected]) o la Ec comunicazione & marketing al 346 5880767 (Erica Carlaccini).