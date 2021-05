Terni, nuova vetrata artistica nella basilica di San Valentino

La basilica di San Valentino si arricchisce di una nuova vetrata artistica, realizzata dagli studenti del liceo artistico ‘Metelli’ di Terni e dal maestro vetraio Pierluigi Penzo, che è stata inaugurata e benedetta dal vescovo Giuseppe Piemontese al termine della celebrazione di domenica 30 maggio. Alla cerimonia sono intervenuti: il vicesindaco di Terni Andrea Giuli, il presidente del Lions club San Valentino di Terni, Enrico Vincenzo Malizia; la dirigente scolastica del liceo artistico, Roberta Bambini; professori e studenti che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera.

La vetrata artistica

La vetrata, donata dal Lions club San Valentino di Terni, raffigura ‘San Valentino e i giovani’ nella contemporaneità ed è collocata nella seconda cappella di sinistra della basilica, dedicata alla Madonna del Carmine. Si tratta della settima vetrata realizzata per la basilica a cominciare dalla prima posta al centro della facciata nel 1933, su commissione dei Lions. La vetrata, dalle dimensioni 180 per 280 centimetri con un’area di 5 metri quadrati, è stata realizzata dal maestro vetraio Pierluigi Penzo, su progetto e disegno degli studenti della classe quinta indirizzo ‘design’ dei metalli dell’istituto classico-artistico ‘Metelli’ di Terni, coordinati dai professori Angela Avenoso, Pasquale Verdone, Marco Collazzoni. Il bozzetto è il risultato di un lavoro corale in cui gli studenti si sono divisi i compiti nell’esecuzione del disegno dei vari personaggi che sono poi stati posizionati all’interno dello spazio del telaio della vetrata, insieme ai simboli legati alla figura di San Valentino: le rose che il protettore dell’amore era solito donare ai fidanzati, la palma del martirio e l’ulivo, simbolo della pace. È stato anche presentato il libro di Adolfo Puxeddu ‘Il culto di San Valentino martire, vescovo e patrono massimo della città di Terni’, sponsorizzato dallo stesso Lions, che ripercorre la storia del Santo e raccoglie la serie di vetrate realizzate per la basilica. Il ricavato della vendita del libro sarà destinato per i poveri della parrocchia di San Valentino.