Terni, nuove dotazioni al liceo Donatelli grazie al contributo della fondazione Carit

«Abbiamo il piacere di comunicare che la Fondazione Carit, con il generoso contributo di 20 mila euro, ha consentito la realizzazione del progetto del liceo ‘Donatelli’ di Terni, ‘Didattica laboratoriale oggi’. L’apporto economico della Fondazione si conferma come un fattore decisivo per il raggiungimento dei traguardi formativi che auspichiamo per i nostri studenti». Attraverso una nota il dirigente scolastico, la professoressa Luciana Leonelli, fa sapere che il liceo scientifico ‘Donatelli’ di Terni «è stato pertanto dotato di armadi con vetri di sicurezza e di sgabelli a norma per il laboratorio di fisica. Inoltre sono state acquistate attrezzature didattico scientifiche, microscopi biologici bicoculari, trinoculari, telecamera Wifi, che consentono a tutti gli alunni di utilizzare in contemporanea più strumentazioni nel corso delle lezioni in laboratorio».

