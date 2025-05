La struttura complessa di otorinolaringoiatria dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni promuove la seconda edizione di ‘ORL in Musica: Viaggio nel Suono’, un evento divulgativo e performativo – gratuito e aperto a tutti – che si terrà sabato 7 giugno, dalle ore 17 alle 20, presso il suggestivo palazzo Contelori di Cesi.

«Un’occasione unica – la definiscono gli organizzatori in una nota – per raccontare in modo semplice e coinvolgente il mondo dell’otorinolaringoiatria attraverso la musica, l’ascolto e la comunicazione, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su temi fondamentali come la salute dell’udito, della voce e dell’equilibrio».

«L’evento alternerà mini-talk scientifici a performance artistiche di forte impatto emotivo, coinvolgendo medici specialisti, artisti, ballerini e musicisti. La serata si concluderà con una cena conviviale all’interno di palazzo Contelori, un momento di condivisione e sostegno concreto». Prenotazioni: https://forms.gle/XukAmH6Jwon2rVfZ6 – Info: [email protected] – 346.5880767.