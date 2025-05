Pubbliredazionale

Tutto pronto per l’inaugurazione della stagione 2025 al parco Chico Mendes di Terni, aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 20. L’appuntamento è per sabato 31 maggio e fra le novità c’è l’acquascivolo Jungle Splash: curve mozzafiato e tanto divertimento per bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni di età.

Nella giornata inaugurale, dopo l’apertura delle 10 verrà presentato il nuovo Jungle Splash. Poi, fino alla serata, sarà un susseguirsi di eventi: dalle 17.30 alle 21 dj-set ‘aspettando il tramonto’ con Aldo D’Alessandro (cocktail, aperitivi, taglieri, pinse, piadine). Dalle 21, finale di Champions League fra Inter e Paris Saint Germain in diretta sul maxi led wall presso la Coco Bay, con tavoli e sedie disponibili per tutti.

La struttura del Chico Mendes può contare su un lago balneabile e tre piscine (una per adulti, una per bambini con 5 scivoli e una piscina-Spa con idromassaggio per chi desidera tranquillità), tutte controllate e vigilate – come spiegano i gestori – per garantire la massima sicurezza. Oltre a ciò, tutti i fruitori possono contare su un’ampia area verde, servizi lettini/sdraio/ombrelloni, ristorazione, giochi per bambini ed eventi. Info: 375.8329540.