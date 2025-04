Domenica scorsa 13 aprile la Borzacchini Historic, club ternano federato Asi (Automotoclub storico italiano) ha organizzato la prima manifestazione dell’anno, l’Uscita di Primavera, coinvolgendo i propri iscritti a bordo delle loro auto storiche. Con partenza dalla carrozzeria Begliomini di Terni, la carovana di oltre trenta auto ha attraversato la città per dirigersi ai Campacci di Marmore per una visita al museo Hydra, testimonianza della cultura del territorio che ha dato vita ad opere e strutture idrauliche di portata planetaria, che hanno permesso lo sfruttamento dell’energia rinnovabile per eccellenza, quella prodotta dalle acque.

A seguire, attraversando Piè di Moggio, Greccio e Contigliano, i partecipanti hanno raggiunto Rieti per il pranzo conviviale. Soddisfazione viene espressa dagli organizzatori per la piacevole giornata trascorsa che ha segnato la ripresa dell’attività del club. Quest’anno il Borzacchini Historic arà impegnato da un calendario di eventi e manifestazioni ricco di incontri a livello nazionale che coinvolgeranno la città di Terni (info su www.borzacchinihistoric.it).