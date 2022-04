Terni, prima Via Crucis al parco Le Grazie

Novità assoluta per il parco Le Grazie di Terni. Venerdì 8 aprile andrà in scena la Via Crucis a partire dalle 21: l’iniziativa rientra nel patto di collaborazione tra il Comune e la Confraternita San Giuseppe e San Francesco di Paola. «Si tratta di un momento di preghiera, meditazione e riflessione presieduto dal vescovo di Terni, Francesco Antonio Soddu». Si articolerà in quattordici stazioni e il via è previsto dall’ingresso nord. Conclusione alle 23 sul sagrato e all’interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie.

L’iniziativa

Per la prima volta – sottolinea l’assessore al welfare Cristiano Ceccotti – il parco Le Grazie« ospita una celebrazione della Via Crucis nella settimana che precede la Pasqua, grazie ad un’iniziativa che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto e sostenuto, con tutti gli assessorati competenti. La Confraternita San Giuseppe e San Francesco di Paola che gestisce la chiesa di Santa Maria delle Grazie, riaperta al culto da circa un anno, ogni giorno contribuisce a far rivivere il parco storico de Le Grazie che questa amministrazione ha riqualificato in modo che i cittadini possano continuare a frequentarlo, proponendo non solo iniziative religiose ma contribuendo con le sue azioni alla cura e alla rigenerazione del parco stesso». Coinvolti anche laboratori didattici per i ragazzi e le famiglie in collaborazione con la comunità della Casa Circondariale di Terni. Per info è possibile contattare padre Angelo Gatto al 331 8184636.