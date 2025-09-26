«Un’esperienza sensoriale che scuoterà le fondamenta del PalaTerni, trasformandolo in un tempio del suono estremo e delle vibrazioni più profonde». Così il portale di UmbriaForum descrive l’evento in arrivo nella struttura: alle 22 di sabato scatta ‘Hangar29xMRC’, che proseguirà fino alle 7 di domenica mattina.

IL NUOVO REGOLAMENTO – DOCUMENTO

Già in primavera fu organizzato l’evento per ravers e clubbers italiani. Ora si bissa: «Non è solo una notte, sarà un rituale. Questo non è un party, è La Creazione di qualcosa di unico. Prepara il corpo. Libera la mente. Il viaggio comincia», si legge. Ci saranno navette operative tra la stazione e il palazzetto.

Per consentire l’evento il sindaco Stefano Bandecchi ha firmato l’autorizzazione alla deroga rispetto al regolamento comunale (approvato nel giugno 2024) per la disciplina sull’utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi e sullo svolgimento di trattenimenti, spettacoli e manifestazioni. Lo prevede il comma 6 dell’articolo 3. Vale per l’orario mezzanotte-sette. L’atto è stato inviato anche ad Arpa Umbria e Usl Umbria 2.