Terni, restituire alla vita un codice: gli studenti leggono e interpretano Dante

In occasione del DanteDì 2021, l’Archivio di Stato di Terni completerà il suo progetto di celebrazione del VII centenario dantesco, interfacciandosi ancora una volta con il mondo della scuola. Dopo un primo incontro online a metà febbraio con gli studenti del liceo classico ‘G.C. Tacito’ e del liceo artistico ‘O. Metelli’ di Terni, nel corso del quale l’istituto ha illustrato le fonti documentarie e librarie conservate, in particolare il frammento trecentesco, relativo alla Divina Commedia – Purgatorio, coperta di riuso di un notarile di Narni, il 25 marzo le classi daranno vita a questo codice, leggendo, illustrando ed interpretando il Sommo Poeta. Questa dinamica attività didattica confluirà in un libro digitale, che sarà presentato online per tutta la cittadinanza (bit.ly/IISCADantedi), il 25 marzo a partire dalle ore 10. L’Archivio di Stato, il mondo della scuola e la Società Dante Alighieri comitato di Terni, attraverso le nuove generazioni, hanno pensato di rendere sempre vivo ed attuale nella memoria collettiva, il più grande poeta e letterario di tutti i tempi. Per l’occasione la sede monumentale dell’Archivio di Stato e gli edifici scolastici coinvolti, rimarranno illuminati per tutta la giornata.

