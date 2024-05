Terni: ‘reunion’ a 30 anni dal diploma per la 5°G dell’Itc ‘F. Cesi’

Era l’anno dei mondiali di calcio Usa 1994 quando i ‘ragazzi’ della 5°G dell’Itc ‘Federico Cesi’ di Terni raggiungevano il primo obiettivo scolastico e di vita: la maturità. A 30 anni dal diploma, sabato si sono ritrovati a pranzo in un ristorante del centro di Terni tra ricordi e nostalgia, con la spensieratezza di quegli anni. Uno di loro, Samuele Cannone, che al tempo era rappresentante degli studenti, racconta di «una classe che è cambiata nel tempo, nell’ultimo anno siamo stati raggiunti da circa dieci alunni non ammessi all’esame di maturità». Quello di sabato – prosegue – è stato «un grande incontro, di grande partecipazione. Più di quello che ci aspettavamo, con racconti e aneddoti di quegli anni ancora lucidi nelle nostre memorie, come se fosse passato solo un giorno e con tanti maschietti presenti». Un ricordo speciale è andato alla storica preside del ‘Federico Cesi’, la compianta ‘Marisa’ Paolucci, alla professoressa Foti scomparsa recentemente e a tutti i professori non presenti all’evento «per i quali portiamo ancora oggi un ricordo bello e indelebile, per i tanti insegnamenti ricevuti ed anche, perché no, per qualche screzio burbero ma al tempo stesso importante per la nostra crescita. Sono momenti, questi, che si potrebbero creare più spesso – prosegue Samuele – ma è difficile riuscire a coniugare le esigenze di tutti». Erano presenti Mirko Locci, Stefano Capponi, Alessio Carnassale, Andrea Lucci, Francesco Petrelli, Samuele Cannone, Massimo Furiosi, Simona Filipponi, Tiziana Scaramuzza, Barbara Barone, Francesca Fiocchi, Alessandra Morolli mentre per i professori Fiorella Soldà e Paolo Coacci. «Sperando di ritrovarci al 35° anno di festeggiamenti, abbiamo condiviso una giornata di estrema bellezza. Una giornata di divertimento: alla prossima, compagni di classe».

Condividi questo articolo su