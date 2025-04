Si è svolta giovedì mattina, presso la biblioteca comunale di Terni, la conferenza stampa di commemorazione della figura dell’aviatore ternano Alvaro Leonardi. Nel 2025 ricorrono due anniversari che lo riguardano: il 22 marzo il centenario dell’alto riconoscimento della medaglia d’oro concesso dalla città di Terni e il 16 novembre il 130° anno dalla nascita.

Nell’occasione l’associazione Pionieri e l’associazione Arma dell’Aeronautica Militare, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Terni, hanno organizzato una serie di eventi, alcuni dei quali rivolti in particolare ai giovani per avvicinarli all’aeronautica e promuovere il loro interesse alle attività di volo locali.

«La realtà di Terni appartiene a due anime, l’associazione Pionieri, che nasce nel 1923, e l’Arma Aeronautica sezione Terni – afferma il delegato dell’associazione Pionieri, generale Giorgio Baldacci -. Due anime che che hanno un solo cuore, una passione che già in occasione del centenario dalla nascita di Alvaro Leonardi, nel 1995, portò all’organizzazione di iniziative di promozione e comunicazione e in quell’occasione avvenne anche il battesimo dell’aviosuperficie con una madrina d’eccezione, Maria Fede Caproni. Oggi riproponiamo in parte quel format con una serie di eventi far conoscere la realtà del volo e del volo a Terni, avvicinando i giovani, magari con un volo di prova, e ricordando alla città pezzi della sua storia che si incrociano con la storia dell’aeronautica, fino ad arrivare a presentare le possibilità offerte dalla realtà attuale».

Gli eventi commemorativi si terranno tra maggio e novembre 2025, a partire dal 5 maggio (ore 17 teatro Secci) con il concerto della Banda Centrale dell’Aeronautica Militare (54 maestri) accompagnato da una narrazione a tre voci finalizzata a far conoscere la figura di Leonardi. Si proseguirà il 15 giugno con un evento aperto al pubblico, nel centro di Terni, e il 16 novembre con un’iniziativa conclusiva da prevedere.

Alvaro Leonardi (Terni, 16 novembre 1895 – Cameri 1° gennaio 1955) è stato un Ufficiale pilota decorato con due medaglie d’argento al valor militare, una croce al Merito di guerra e la croce di cavaliere della Corona d’Italia. Ha prestato servizio prima come sottufficiale aviatore del Regio Esercito nella I guerra mondiale: a fronte degli 11 abbattimenti, di cui 8 accreditati ufficialmente, conquistò il primato di ‘asso’ della caccia italiana. Transitato nella Regia Aeronautica, fu istruttore di volo e comandante di diverse basi aeree in reparti da bombardamento. Dopo l’8 settembre 1943 collaborò segretamente con la Resistenza e, terminata la guerra, venne posto in congedo con il grado di tenente colonnello, promosso poi al grado di colonnello con anzianità nel 1953. Il 22 marzo del 1925, presso il teatro Verdi, ebbe luogo una solenne cerimonia nel corso della quale l’allora sindaco di Terni, Mariano Cittadini, gli conferì una medaglia d’oro (delibera del 19 settembre 1923 con decisione unanime del consiglio comunale) in riconoscimento dei suoi meriti e dei suoi natali. A lui è intitolata l’aviosuperficie di Terni.