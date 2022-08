Terni ricorda le bombe che ne cambiarono per sempre la storia – Foto di Alberto Mirimao

Eventi

In serata, nell’ambito del festival ‘Eccezional…mente’, alle ore 19 sulla scalinata d’ingresso del teatro Verdi, è in programma ‘Ascolta! Il nemico non tace’, spettacolo teatrale a monologo di e con Stefano de Majo, tromba e voce Fabrizio Longaroni. Seguirà, alle 19.30 una conferenza-dibattito sulle nevrosi di guerra con Antonio Metastasio, neuropsichiatra presso l’ospedale di Cambridge, e con Valentina Rapaccini, neuropsichiatra della Usl Umbria 2, dal titolo: ‘Il riflesso della guerra sulla psiche’.