Un rider 28enne di Terni è stato denunciato per guida sotto l’influenza di stupefacenti dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni. Il giovane è stato fermato nel tardo pomeriggio di giovedì 11 settembre nella zona di San Biagio di Cesi – nota per la frequentazione da parte di spacciatori e relativi clienti – mentre in sella alla propria moto, con tanto di borse termiche piene di cibi da consegnare, usciva da una strada di campagna.

Fermato e controllato, il 28enne è risultato gravato da precedenti di polizia – già sottoposto alle misure dell’avviso orale e alla libertà vigilata – che hanno spinto i militari dell’Arma a verifiche più approfondite. Perquisito, nel portafogli il rider aveva una dose di cocaina. Sottoposto a test salivare, è risultato positivo allo stesso stupefacente ma ha rifiutato di effettuare i controlli di secondo livello presso l’ospedale. Per questo è stato denunciato con ritiro della patente – inviata in prefettura per le determinazioni di competenza – e sequestro del motociclo ai fini della confisca. Il possesso della droga gli è costato la segnalazione come assuntore e, infine, la situazione è stata portata anche all’attenzione del magistrato di sorveglianza.