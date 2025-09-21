Nel pomeriggio di sabato, di fronte al teatro ‘Verdi’ – a Terni – si è svolto l’evento ‘Corso Vecchio incontra il mondo degli scacchi’, organizzato dalla Cioccolateria Calvani in collaborazione con Francesco Rizzo, istruttore della Federazione scacchistisca italiana e membro del Circolo scacchistico bolognese-sede di Terni.

Il pomeriggio si è sviluppato con momenti di gioco libero, consultazione di riviste specializzate e un infopoint dove i passanti hanno potuto scoprire le regole e la bellezza del del gioco degli scacchi. Ospite speciale il motore di calcolo Stockfisch, sfidato in partite-blitz dai partecipanti.

FOTO