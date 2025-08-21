Niente Letz Festival – sarebbe stata la III edizione – il 29 e 30 agosto all’anfiteatro romano di Terni. L’annuncio è degli organizzatori. «Con profondo dispiacere annunciamo che Letz Festival 2025 non si farà», la prima parte della nota. «Non è stata una decisione semplice. L’incremento inatteso dei costi di produzione unito alle recenti difficoltà emerse rispetto alla venue e al contesto locale, hanno reso impossibile portare avanti il festival nella forma che avevamo immaginato. Abbiamo messo in campo tutte le energie e le risorse possibili per non arrivare a questa scelta, ma purtroppo non è stato possibile giungere a un esito diverso». Ci saranno i rimborsi.

«Il rimborso del biglietto – viene specificato – per day 1 e day 2 e per il Full pass sarà effettuato automaticamente tramite la piattaforma di acquisto prescelta. L’importo sarà accreditato secondo le modalità e i tempi previsti dalla piattaforma stessa. Attraverso Letz Festival e progetti come Baravai e BSide, fino a marzo 2025, e con Tonico questa estate, abbiamo coinvolto migliaia di persone ogni anno, contribuendo a rafforzare la comunità, attrarre nuovo pubblico a Terni e in Umbria e creare occasioni di socialità, cultura e intrattenimento».

«Abbiamo dimostrato – proseguono gli organizzatori – che una città come Terni, lontana dalle rotte dei grandi eventi, può diventare una tappa significativa nel panorama dei festival e delle esperienze culturali contemporanee. Letz è una squadra che lavora quotidianamente sul territorio con passione e ostinazione. Crediamo sia un impegno che debba essere sostenuto e riconosciuto dalle istituzioni e dagli enti del territorio, non soltanto per il suo impatto artistico, ma anche per il ruolo sociale che ricopre e per la visione strategica di città che propone. Desideriamo ringraziare la Regione Umbria per il sostegno e l’attenzione dimostrata in questi mesi. Un ringraziamento speciale va agli sponsor che ci hanno accompagnato, agli artisti e alle artiste che ci hanno scelto, a tutte le persone che hanno lavorato con noi e, soprattutto, al nostro pubblico – concludono – per la fiducia e la curiosità che hanno reso possibile questa esperienza straordinaria e condivisa. Letz Festival per ora si ferma. Con la voglia di ritrovarci presto».

