Samantha De Grenet a Terni – lei è sposata con un ternano, Luca Barbato – per ‘Mi fido di te’. Domenica pomeriggio la conduttrice televisiva è stata protagonista nel talk in largo Frankl per parlare della sua passione per i cani. Di seguito le sue parole a margine dell’iniziativa. Anche sulla spiacevola piaga dell’abbandono degli animali nel periodo estivo.

