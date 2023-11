Giovani talenti per l’elaborazione del manifesto del San Valentino 2024 a Terni. A sancirlo è uno specifico atto di giunta approvato giovedì a palazzo Spada: rapporto di collaborazione e individuazione della classe V° C del liceo ‘Orneore Metelli’ per lo sviluppo progettuale. Spazio dunque a ragazze e ragazzi dell’artistico per creare un buon risultato. A firmare il via libera sono il dirigente Andrea Zaccone e l’assessore alla cultura Michela Bordoni.

