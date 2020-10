Terni, schianto a San Carlo: centauro in prognosi riservata

Incidente stradale martedì pomeriggio lungo la statale Flaminia, nei pressi dell’abitato di San Carlo, nel territorio comunale di Terni. L’impatto è stato fra due mezzi che procedevano entrambi in direzione Terni: una moto Honda con in sella un 65enne residente a Roma ed una Fiat 600 condotta da un uomo di 61 anni. Ad avere la peggio è stato il primo, finito a terra e soccorso dagli operatori del 118. Cosciente, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Successivamente è stato ricoverato con riserva di prognosi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni – nucleo radiomobile, ufficio incidenti e sezione territoriale di competenza – per i necessari rilievi e la gestione della viabilità.

