Terni: schianto in via Radice, l’ennesimo. Coinvolta una bimba

Incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì all’incrocio – affatto nuovo a situazioni del genere – fra via Radice e via Lambruschini, a due passi dalla caserma dei carabinieri di Terni. L’impatto è stato fra due autovetture. Una Peugeot 206 proveniente da piazza Cuoco, condotta da un 43enne ternano e con a bordo la compagna 40enne, originaria della Spagna, e la figlia di 4 anni, regolarmente posizionata e assicurata sul seggiolino. L’altra vettura, che procedeva lungo via Radice in direzione via Battisti, era una Skoda Fabia condotta da un 49enne di origini albanesi, residente a Terni. Tutte e quattro le persone coinvolte nel sinistro sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso: nessuna di loro – fortunatamente – sarebbe in condizioni serie nonostante la violenza dell’impatto. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. A supporto, per sincerarsi delle condizioni dei coinvolti, anche due carabinieri del comando stazione di Terni.

Condividi questo articolo su