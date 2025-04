Bimbe e bimbi dei servizi educativi comunali di Terni – nidi e scuole dell’infanzia – protagonisti mercoledì pomeriggio in piazza Europa con ‘Appendi il tuo uovo’, l’iniziativa organizzata dai Sec per il secondo anno consecutivo.

Si tratta di una iniziativa che nasce come open day dei servizi educativi comunali, le cui iscrizioni sono scattate dal 1° aprile. I piccoli hanno esposto le uova pasquali da loro decorate nel corso delle attività educative. Presente per l’amministrazione comunale l’assessore al welfare Viviana Altamura, promotrice dell’evento, che ringrazia «tutto il personale educativo dei Sec per il loro lavoro appassionato e competente, le famiglie per la fiducia e la partecipazione, e soprattutto i bambini che, con la loro energia e creatività, ci ricordano ogni giorno quanto sia importante costruire una città a misura d’infanzia».