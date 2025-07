di M.L.S.

Shopping Night, commercianti in prima linea. La prima giornata di saldi estivi sotto le stelle tra musica ed eventi ha richiamato tanti cittadini nelle vie del centro di Terni per la ‘notte bianca’ dello shopping. All’evento, che ha visto la sinergia tra Confartigianato Imprese Terni, Comune e Comitati di via, hanno aderito bel 129 attività commerciali rimaste aperte fino alle 23. Affluenza ‘diesel’: più contenuta nella fase iniziale e poi decisamente movimentata con il passare delle ore. Da valutare gli effetti reali sugli affari. In ogni caso i commercianti si sono detti soddisfatti: per la prima volta hanno fatto squadra tra loro in maniera massiccia e quest’anno, oltre ai negozi di abbigliamento, hanno aderito all’iniziativa anche bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie con l’inserimento nel menù di un cocktail per i bar e un dessert per i ristoranti, ideati appositamente per la ‘Shopping Night’. Di seguito le immagini.

SHOPPING NIGHT 2025 A TERNI – LE FOTO