di M.L.S.

Si alza il passaggio a livello e passa il treno. E solo per un pelo non è accaduto un dramma. Tragedia sfiorata nel quartiere di Cospea intorno alle ore 19.30 di domenica 8 giugno: a riferire l’accaduto è Marcello Giovannetti, presidente del comitato di quartiere Cospea Alta. «Posso definirlo come un episodio di una gravità inaudita – spiega – che ha messo in pericolo la vita di residenti. In sostanza il passaggio a livello era chiuso, il semaforo rosso e le sbarre abbassate. Molte auto erano incolonnate in entrambe le direzioni, in un orario di intenso rientro. All’improvviso il semaforo si è spento e le sbarre si sono alzate con le auto pronte a passare, invece immediatamente dopo è sopraggiunto il treno. Solo grazie alla prontezza degli automobilisti in prima fila, che hanno frenato, è stata evitata una tragedia che avrebbe potuto segnare per sempre la nostra comunità».

Tra i residenti c’è rabbia ma anche tanta paura: «Chiunque – dice Giovanetti – avrebbe potuto trovarsi in quella situazione e nessuno, oggi, si sente al sicuro nel percorrere quel tratto di strada. La consapevolezza che un errore tecnico o umano possa trasformare una normale giornata in un dramma è fonte di ansia e timore per tutti noi. Non possiamo e non vogliamo più vivere con il terrore che la prossima volta non ci sia la stessa fortuna o la stessa prontezza di riflessi».

Le segnalazioni a Trenitalia sono partite immediatamente, ma la risposta ricevuta – dice il comitato – «è stata superficiale e inadeguata rispetto alla gravità dell’accaduto. La polizia Locale si è impegnata a informare la dirigenza di Trenitalia». Poi l’osservazione politica: «Non possiamo dimenticare che la responsabilità di quanto accaduto ricade su Trenitalia, ma – afferma Giovannetti – anche sulle amministrazioni precedenti che per oltre vent’anni hanno anteposto interessi economici alla sicurezza dei cittadini, ritardando la realizzazione del sottopasso previsto già prima della costruzione delle nuove abitazioni. Solo oggi, grazie all’attuale amministrazione, i lavori per il sottopasso stanno finalmente iniziando, ma il prezzo pagato in termini di paura e rischio è stato altissimo».

