Il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della nota trasmissione di inchiesta ‘Report’ (Rai 3), sarà a Terni sabato 26 aprile alle ore 21 presso la sala dell’orologio del Caos. Presenterà il suo libro ‘La Scelta’ (ed. Bompiani Overlook) nell’evento che vede in campo più soggetti come organizzatori: Cgil, l’associazione La Carta Due, Anpi, Arci, Acli, PagineSì, associazione Giornalismo Attivo, Coordinamento per la democrazia costituzionale – Sì. Moderatori dell’incontro sono Mino Lorusso (già presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, presidente dell’associazione ‘La Carta Due’) e Rossano Pastura (giornalista).

