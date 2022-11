Terni, Soroptimist a convegno contro la violenza di genere

Iniziativa del Soroptimist Club di Terni, presieduto da Stefania Capponi, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere. Venerdì 25 novembre, dalle ore 9 presso il Caffè Letterario della biblioteca comunale di Terni, si terrà l’incontro ‘Read the sign: leggi i segni – Gli indici, per prevenire la violenza di genere’, in collaborazione con il tribunale di Terni, l’Ordine degli avvocati di Terni e il comitato pari opportunità dello stesso Ordine. Oltre alle autorità – il prefetto Giovanni Bruno, la presidente del tribunale Rosanna Ianniello, il questore Bruno Failla, il comandante provinciale dei carabinieri Davide Milano, l’assessore comunale al welfare Cristiano Ceccotti, il presidente dell’Ordine degli avvocati Marco Franceschini, la consigliera di parità della Provincia Vittorina Sbaraglini, la dirigente scolastica Roberta Bambini e la responsabile di Amnesty International Terni Barbara Curti -, interverranno qualificati relatori: Elisa Esposito (direttrice scuola forense), Agnese Vergari (presidente Cpo) e Federica Spaccatini (docente UniPg). L’incontro sarà moderato dall’avvocato Stefania Capponi.

