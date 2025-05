‘Terni Sotterranea 1939-1945’. Questo il tema di una mostra documentale e audiovisiva in programma dal 23 al 30 maggio grazie alla collaborazione tra l’archivio di Stato e il Gruppo grotte ‘Pipistrelli’ Cai Terni.

La mostra sarà a palazzo Mazzancolli, in via Cavour, mentre la conferenza di presentazione andrà in scena il 23 maggio (16.30) nella sala Gisa Giani. Protagonisti in particolar modo il direttore dell’archivio di Stato di Terni Daniele Scopigno, il presidente Cai Terni Massimiliano Raggi, il referente cavità artificiali Ggp Paolo Boccaccini, Gianni Bovini dell’Isuc, lo storico Angelo Bitti e Marco Venanzi dell’Aipai. C’è il patrocinio dell’Assemblea legislativa dell’Umbria e dell’Isuc.