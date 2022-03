Terni, studenti del ‘Tacito’ ambasciatori alle simulazioni Onu

Gli studenti del liceo classico ‘Tacito’ di Terni diventano delegati di eccellenza alle simulazioni Onu a New York. Un’esperienza emozionante, la partecipazione al progetto ‘Global leadership – Giovani ambasciatori all’Onu’ del Global citizens model united nations, un Mmdel in lingua inglese che simula i lavori negoziali delle Nazioni Unite, durante i quali gli studenti dibattono per quattro giorni con coetanei provenienti da tutto il mondo, nel luogo simbolo della cooperazione internazionale.

I dibattiti

Indossando i panni di ambasciatori e diplomatici, gli studenti hanno svolto le attività tipiche della diplomazia: preparando discorsi, bozze di risoluzione, negoziazioni con alleati e avversari, risolvendo conflitti ed adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite. Gli studenti Alessio Bartoloni della classe terza D (giuridico – internazionale), Clotilde Passalacqua della classe seconda B (ordinamento) e Silvia Seccaroni della classe seconda A (arte e musica) sono stati insigniti della ‘Honourable mention’ che viene conferita ai delegati che hanno mostrato risultati particolarmente brillanti. Si tratta di un riconoscimento che giunge dopo la formazione impegnativa nel delegate training course, che prevede lezioni con docenti madrelingua sull’inglese della diplomazia internazionale, storia e struttura delle Nazioni Unite, regole di procedura, redazione delle risoluzioni commissioni, public speaking. I ragazzi hanno dibattuto diverse mozioni per tre giorni sul modello delle Nazione Unite per arrivare a delle risoluzioni da far votare proprio sul modello Onu sui temi dei diritti umani, cambiamenti climatici e rifugiati. Molte le personalità che i giovani studenti hanno avuto modo di incontrare in questa occasione: nella cerimonia conclusiva hanno potuto confrontarsi con il figlio di Martin Luther King. Occasione importante per i ragazzi sotto sia per il profilo accademico che per vivere esperienze educative che incentivano la partecipazione e la cittadinanza attiva degli studenti, aprendoli a contesti internazionali. Inoltre il liceo ‘Tacito’ ha avuto la menzione di ‘Best medium delegation’.