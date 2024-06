Terni, studenti e volontariato: licei Angeloni in azione alla San Vincenzo de’ Paoli

Aiutare l’associazione San Vincenzo de’ Paoli per prendersi cura dell’altro e, al contempo, imparare a pensare, parlare, operare in modo positivo e costruttivo facendo del bene. Protagonisti della scelta alcuni studenti delle classi 3N e 4A dei licei Angeloni di Terni, supportati nell’esperienza dalla professoressa Samuela Dolci: «L’umanizzazione della relazione, l’accoglienza, il servizio diventano così un modo di essere, per una società migliore, contro ogni forma di indifferenza e di apatia. Si ringrazia la signora Antonella Catanzani», viene sottolineato in tal senso.

