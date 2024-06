Terni: successo per Anthony Strong & Colours jazz orchestra all’anfiteatro romano – Le foto di Mirimao

All’Anfiteatro romano di Terni mercoledì sera è andato in scena il concerto di Anthony Strong, il cantante inglese che in quindici anni di attività ha saputo interessare un pubblico eterogeneo portando in scena in centinaia di esibizioni dal vivo, come anche nelle sue incisioni discografiche, un repertorio dai molteplici filoni. Insieme alla Colours jazz orchestra di Massimo Morganti ha portato sul palco una performance costruita ad hoc per Visioninmusica e per la Fondazione Carit, ente finanziatore e sostenitore dell’iniziativa.

Il primo filone scelto dal crooner rimanda alle atmosfere di Broadway e Hollywood, con brani nati per musical o film, che successivamente hanno superato i confini del teatro o dello schermo cinematografico, divenendo jazz standard a pieno titolo, con vita autonoma. Basti pensare a Too Darn Hot di Cole Porter, scritta per il musical Kiss me, Kate (1948), poi ripresa da Ella Fitzgerald (1956) e Mel Tormé (1960). In molti casi, agli interpreti originali dei musical – Fred Astaire su tutti – hanno fatto seguito i più grandi jazzisti: di questi Strong raccoglie l’eredità, senza imitare o riprodurre, ma reinterpretando ogni brano con la sua brillante raffinatezza. Così appaiono gli storici pezzi di Irving Berlin (Cheek to cheek), Jerome Kern (The way you look tonight) e George Gershwin (They can’t take that away from me), che con la sua voce risuonano di rinnovata freschezza. E questo avviene anche per Sixteen Tons, canzone non tratta da musical, che però dalla sua prima incisione del 1946 vanta innumerevoli cover: questa versione rappresenta una vera e propria “chicca” nello spettacolo, con una melodia e un ritmo ancora più coinvolgenti. Sulla scia di Frank Sinatra, Nat King Cole e Tony Bennett, Strong eccelle anche nel peculiare stile vocale riproponendo, di queste memorabili artisti, il modo di cantare profondo, intimo, ricco di nuances e con tratti quasi sussurrati, tipico dei raccolti locali notturni in cui si esibivano. Dello stile locale dei crooner, emersi tra il secondo dopoguerra e la fine degli anni Sessanta, Strong e la band ripoporranno brani come The Night We Called It a Day, Unforgettable e Steppin’ Out. Il terzo filone prescelto va invece oltre le precedenti categorie e raggiunge senza remore l’R&B di Ray Charles (Hallelujah, I Love Her So) e Stevie Wonder (Higher Ground). Non sono mancate le composizioni originali, che segnano il percorso compositivo di Anthony Strong, accanto a quello di arrangiatore e performer: That Kinda Guy, tratta dal suo album d’esordio Guranteed! (2009); When It Moves You, da On a clear day (2015); Gambling Man Blues, da Me and my radio (2019).

LA FOTOGALLERY DI ALBERTO MIRIMAO