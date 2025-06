Successo all’anfiteatro Fausto di Terni per il 21° saggio di danza a firma della scuola Area Ballet. L’evento è andato in atto lo scorso weekend sotto la guida dell’insegnante e proprietaria Michela Fausti. Un’iniziativa con un significato speciale.

L’incasso é stato infatti devoluto in beneficenza in ricordo di Damiano, un piccolo bambino che ci ha lasciato troppo presto. «I ballerini – viene sottolineato – hanno danzato con il cuore e con Ia passione onorando la memoria del nostro supereroe Damiano e raccogliendo fondi che sono stati devoluti alla Fondazione italiana per la lotta al neuroblastoma per Ia ricerca sui tumori pediatrici. La scuola desidera ringraziare l’assessore allo sport del Comune. Marco Schenardi, e il vice presidente del Coni Umbria Fabio Moscatelli. La scuola ringrazia anche i genitori e gli insegnanti per il loro sostegno e dedizione che ha reso possibile questo evento e tutti coloro che hanno contribuito alla meravigliosa serata di spettacolo e beneficenza».