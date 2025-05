Bel successo per la seconda edizione della manifestazione podistica ‘Piedilucando’ che, organizzata dall’associazione Myricae, si è tenuta giovedì 1° maggio lungo le sponde del lago di Piediluco.

Manifestazione competitiva e non, ha visto la partecipazione di numerosi sportivi e amatori, chi per gareggiare, chi per una passeggiata. E alla fine, oltre ai premi per l’ambito competitivo, la Myricae ha inteso premiare anche il camminatore più giovane, quello più ‘anziano’ ed i cagnolini di chi ha partecipato all’evento. Ciò grazie anche ai contributi degli sponsor Baldassarri Norcineria, Daniela Revolution Hair e Pet Store Conad.

In ambito maschile, la gara (14,4 chilometri) è stata vinta da Jean Marco Diomande (#ILoveRun Athletic Terni) con il tempo di 52’06”. Prima fra le donne, Manuela Piccini (#ILoveRun Athletic Terni) in 1h1’33”.