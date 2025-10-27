di M.L.S.

Sì è conclusa con successo la prim edizione dell’OktoBIERfest ad Acquasparta, organizzata dal nuovo direttivo della Pro loco insediatosi a inizio estate 2025. Centinaia le persone che hanno potuto gustare del buon cibo e fiumi di birre bavaresi. Il maltempo non ha dunque frenato le tante iniziative organizzate per far divertire i numerosi partecipanti.

Dal direttivo arriva dunque «un grande ringraziamento a tutte le persone che hanno preso parte alla festa e a tutti coloro che hanno reso possibile un vero tripudio di sorrisi, complimenti e belle emozioni». Dalla Pro loco di Acquasparta fanno sapere che in pentola bollono nuovi eventi.